Príncipe Harry faz visita surpresa à Ucrânia

O príncipe Harry chegou à Ucrânia para uma visita surpresa com vista a apoiar os militares feridos na guerra contra a Rússia.



Príncipe Harry encontra-se com oficial ucraniano durante visita surpresa à Ucrânia Railway of Ukraine Ukrzaliznytsia via AP

Os representantes de Harry confirmaram que o príncipe britânico está na capital ucraniana, no entanto recusou-se a avançar pormenores sobre a sua agenda por motivos de segurança. Esta é a segunda vez que Harry visita a Ucrânia desde o início da invasão russa.

“Não podemos parar a guerra, mas o que podemos fazer é fazer tudo o que pudermos para ajudar no processo de recuperação”, defendeu o príncipe Harry ao The Guardian durante a viagem de comboio noturna para Kiev.

Harry chega à Ucrânia depois de uma visita de quatro dias ao Reino Unidos, onde voltou a encontrar o seu pai depois de estarem 19 meses separados. O encontro foi considerado como o primeiro passo para restaurar as relações entre o príncipe e o resto da família real britânica, que se deterioraram depois de Harry e a sua esposa Meghan Markle renunciarem aos deveres reais e mudarem-se para a Califórnia em 2020.

O filho mais novo do rei Carlos é um veterano do Exército Britânico e fundador dos Jogos Invictus, um evento desportivo para militares feridos criado para os inspirar a recuperarem de lesões sofridas no campo de batalha. A Ucrânia é candidata para sediar o evento em 2029.

A última viagem de Harry à Ucrânia incluiu uma visita ao Centro Super-Humanos, uma clínica ortopédica em Lviv que cuida de militares e civis feridos. O centro oferece próteses, cirurgias reconstrutivas e apoio psicológico gratuitos.