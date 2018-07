"Uma reunião de trabalho, eficaz, carregada de cordialidade e francamente útil." Assim foi caracterizado o encontro desta segunda-feira entre o novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente separatista da Catalunha, Quim Torra. O encontro é o primeiro do tipo em mais de dois anos e realizou-se na residência do líder do governo, o Palácio da Moncloa, em Madrid.

A reunião de mais de duas horas teve como principal objectivo recompor as relações entre a administração central e a região autónoma após a tentativa de secessão de Outubro de 2017. Para isso, os dois presidentes concordaram em manter uma comunicação "sem curtos-circuitos", com Torra a convidar Sánchez para um novo encontro em Barcelona em data ainda não especificada.

No entanto, o dirigente catalão afirmou em conferência de imprensa posterior ao encontro com Sánchez que não renuncia a "nenhuma via para chegar à independência da Catalunha". Torra prometeu levar à Moncloa a questão do referendo em que foi votada a independência, mas vários membros do governo espanhol já disseram "não" à proposta. "A independência de um território não está prevista na Constituição. E nenhum governo constitucional da Espanha quer isso", afirmou Carmen Calvo, braço direito de Sánchez, ao El Mundo.

O mesmo Sánchez terá lembrado a Torra o artigo 2 da constituição espanhola, que prevê Espanha como um só estado, reconhecendo a "diversidade territorial como um direito". O encontro, que terminou com um passeio privado pelos jardins do palácio, discutiu amplamente o direito de autodeterminação da Catalunha, ou seja, o princípio que garante ao povo catalão o direito de se autogovernar e de estabelecer qual o seu estatuto político.





Além disso, Pedro Sánchez comprometeu-se com o presidente catalão a levantar vetos que o governo espanhol tinha interposto sobre algumas leis catalães relativas à pobreza energética e às alterações climáticas. Destaque ainda para Torra, que admitiu que quem deveria ter estado nesta "reunião larga e sincera" era Puigdemont e não ele, pedindo, citado pelo El Mundo, que "se acabe a perseguição a pessoas pelas suas ideias". O líder catalão disse ainda que "não pensa" convidar o líder monárquico espanhol para as homenagens às vítimas do ataque terrorista em Barcelona.