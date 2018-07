O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, decidiu utilizar o avião oficial do governo para marcar presença num concerto da banda norte-americana The Killers e "choveram" comentários negativos por parte da oposição. Tanto que os partidos Ciudadanos e PP levaram a questão ao congresso, formulando questões relativas à utilização do avião presidencial "para fins privados".

Tudo se passou na passada sexta-feira, quando Pedro Sánchez aterrou no aeroporto de Castellón para se encontrar com Amparo Marco, o presidente da câmara de Valência. A figura de estado foi depois a pé até ao centro da cidade, onde teve uma reunião "informal" com Ximo Puig, chefe do conselho da cidade.

O encontro acabou às 18h30, mesmo a tempo de Sánchez se dirigir até ao Festival de Benicàssim, onde assistiu ao concerto dos norte-americanos The Killers junto da sua mulher, Bergoña Gómez. O primeiro-ministro esteve numa bancada lateral junto ao palco, mas antes ainda passou pelos bastidores do concerto e subiu ao palco principal do festival.

Festival esse ao qual Sánchez não foi pela primeira vez. O político esteve também na edição de 2016, precisamente para ver a banda com êxitos como "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "When You Were Young" ou "Smile Like You Mean It".

Quem não gostou do gesto foi a oposição, que criticou o primeiro-ministro duramente no congresso. "Pedro Sánchez terá que explicar no congresso a sua ‘visita oficial’ a Castellón com o avião oficial da presidência para ver The Killers. Desde os tempos de Alfonso Guerra que não havia um desperdício do dinheiro público tão grande", referiu o líder do grupo parlamentar do Partido Popular, Rafael Hernando.

"Enquanto o primeiro-ministro aumenta o imposto sobre o combustível para todos os espanhóis, queima centenas de litros para ir a um concerto", afirmou Guillermo Díaz, deputado do Ciudadanos.