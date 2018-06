"Foi um orgulho e uma honra", disse Sánchez ao anunciar a sua demissão em Outubro de 2016, após 11 horas de reunião entre socialistas. Na altura, o núcleo duro do PSOE tinha feito um balanço de dois anos de liderança de Sánchez: sob o seu comando, os socialistas espanhóis sofreram uma derrota história: 85 deputados.Face a este período negro, fez uma promessa, preparando o seu lugar para as directas: "vou meter-me no meu carro e viajar por toda a Espanha para ouvir aqueles que não ouvi, os militantes de esquerda e os membros esquecidos do PSOE." Oito meses depois da sua demissão, em Maio de 2017, venceu Susana Diaz e Patxi López nas primárias, com mais de 50% dos votos, e regressou à liderança do partido.Ao ser empossado presidente de Espanha em 2018, a imprensa espanhola atribuiu a Sánchez o epiteto de "o inesperado" - e não foi apenas pela sua demissão em 2016 e pelas suas derrotas nas eleições de 2015 e 2016. O percurso do novo líder espanhol sempre foi com um pé nas universidades.Sánchez filiou-se no PSOE aos 21 anos, em 1993. Durante a sua juventude, após tirar em Bruxelas um mestrado em Economia Política, trabalhou nas Nações Unidas: primeiro como assessor da socialista Bárbara Dührkop e mais tarde como chefe de gabinete do mais alto representante das Nações Unidas na Bósnia, Carlos Westendorp, durante a Guerra do Kosovo.Só regressou a Espanha entre 2004 e 2009, como deputado na Câmara Municipal de Madrid. A partir de 2009 fez a sua ascenção dentro do partido, chegando ao Parlamento e a ser o 11º deputado da lista do PSOE de Madrid nas eleições de 2011. Fez uma pausa da política entre 2011 e 2013, onde voltou a ser professor de economia.Regressou à actividade política em 2013 e bastou um ano para o socialista ganhar relevância dentro do partido para escalar até à liderança do PSOE, após os maus resultados dos socialistas nas Europeias desse ano. Pedro Sánchez venceu as directas com 49 % dos votos, frente a 36 % de Madina e 15 % de Pérez Tapias.Quatro anos desde a primeira vez que chegou à liderança do PSOE, e duas eleições falhadas depois, Pedro Sánchez torna-se presidente de Espanha através de uma moção de censura bem sucedida. Contudo, o socialista terá bastantes dificuldades em governar com uma bancada de 84 deputados, a menor bancada de sempre num partido de governa, e sem programa. Além disso, terá que governar com o Orçamento aprovado pelo PP para 2018 e com cedências feitas ao Podemos e aos nacionalistas bascos PNV, alguns dos partidos que o colocaram no poder, apoiando a moção de censura contra Rajoy.Para a imprensa, Sánchez vai "tentar governar sem apoios ou, pior com apoios contraproducentes", tal como se lê no editorial do El País deste sábado.