Pais e filhos trocaram mensagens após dias sem comunicarem. Oito já foram salvos, mas cinco mantêm-se na caverna. Operação recomeça na terça-feira.

As 12 crianças e o treinador que ficaram presos numa gruta na Tailândia estiveram 14 dias sem conseguir contactar com as famílias. No sábado, pela primeira vez, foi possível ao grupo fazer chegar mensagens aos pais e às mães, entregues pelos mergulhadores. "Estou bem mas o ar é frio. Não se preocupem, e não esqueçam a minha festa de aniversário", escreveu um dos rapazes.



Também o treinador, o único adulto na gruta, enviou uma mensagem aos pais dos rapazes da equipa de futebol. "Prometo cuidar delas o melhor que conseguir", escreveu.



No domingo as quatro primeiras crianças foram resgatadas e estão bem de saúde. Já esta segunda-feira, o segundo dia das operações de resgate, mais quatro rapazes foram tirados da gruta. Ainda estão presas quatro crianças e o treinador. De acordo com os responsáveis das operações, o resgate prossegue na manhã de terça-feira.



Leia as cartas das crianças, partilhadas pelos meios de comunicação locais, e as respostas das famílias.



Inicialmente, o grupo escreveu uma carta conjunta para enviar aos pais. Por tópicos, as crianças disseram estar bem e pediram aos pais para não se preocuparem:

- Não se preocupem, todos estão saudáveis

- Queremos muito sair e comer muitos tipos de comida

- Quando sairmos queremos ir logo para casa

- Professor, não nos dê muitos trabalhos de casa





Titun:

Mãe, Pai,

Não se preocupem, estou bem. Por favor digam ao Yod para se preparar para me levar a comer frango frito.

Amo-vos

Resposta dos pais:

Querido Titun,

Estou aqui à tua espera à entrada da gruta meu corajoso filho. Tenho saudades tuas. Como és um filho forte e paciente sei que vais conseguir. Amo-te, és tudo para mim.

Mãe e Pai





Pong:

Amo-vos mãe e pai, não se preocupem, estou a salvo. Amor para todos

Resposta dos pais:

Estamos aqui fora à espera. Sê forte e toma conta bem conta de ti. Estamos aqui para te dar um forte abraço de boas-vindas. E também queremos agradecer ao teu treinador por ser tão prestável a tomar conta de 12 crianças. Por isso, não fiques preocupado.

Nick:

Pai, mãe, o Nick ama-vos muito e ao irmão mais novo também. Se eu conseguir sair, pai e mãe, levem-me a comer moo kata [um prato tailandês de carne de porco]. O Nick ama a mãe, o pai e o irmão mais novo.

Resposta dos pais:

Estivemos e ainda estamos à tua espera.

Mark:

Mãe, estás bem em casa? Fica em casa. Estou bem. Por favor diz ao meu professor.

Amo-te mãe

Resposta da mãe:

Estamos à tua espera à entrada da gruta. Por favor não fiques triste de estar aí. Estamos à espera. Tem cuidado

Mick:

Não se preocupem. Tenho saudades de todos, do avô, da tia, da mãe, do pai e dos irmãos. Amo-vos a todos. Estou feliz aqui. Os SEAL’s tomam muito bem conta de mim. Amo-vos a todos.

Resposta do avô:

Quero que o treinador Eak reponha a sua fraca força física e mental rápido. Continuo à espera à entrada. Para o Mick, espero que tenhas saúde aí e não te sintas em baixo porque aqui fora ninguém te culpa.

Dom:

Estou bem, mas o tempo aqui é muito frio. Mas não se preocupem. Não se esqueçam do meu aniversário [Dom fez anos a 3 de Julho].

A carta de Dom não obteve resposta da família ou não foi partilhada pelos meios locais.

Adul:

Não se preocupem connosco. Tenho saudades de todos. Preciso mesmo muito de voltar para casa.

Resposta dos pais:

Queremos muito ver-te e temos rezado por ti e por todos os teus amigos todos os dias e esperamos ver-vos a todos rapidamente. No dia em que vocês todos forem resgatados, quero que agradeças a todos os envolvidos. Por favor acredita em Deus e não te preocupes. Vamos estar aqui até estarmos juntos.

E para o treinador, Ake, quero dizer-te muito obrigada por te teres dedicado a tomar conta das crianças. E quero que sejas forte a lutar contra esta altura difícil. Também espero que voltes para casa para a tua adorada família.

Night:

O Night ama o pai e a mãe. Não se preocupem com o Night. O Night ama toda a gente.

Resposta dos pais:

Queremos que saibas que estamos à espera para fazer uma festa de aniversário contigo, meu filho. Por isso por favor toma conta de ti e vamos celebrar juntos. Não fiques tão preocupado. Agora estamos todos juntos com os teus avós e os teus primos à tua espera. Amamos-te.

Tle:

O Tle tem saudades da mãe e do pai. E tem muitas saudades de Wubwab também. Amo o pai e a mãe muito. Não se preocupem com o Tle. Eu consigo tomar conta de mim.

Resposta dos pais:

Estamos à espera que vocês todos saiam. Nós, o teu pai e a tua mãe, não estamos chateados com o que fizeste. Agora toma conta de ti porque está muito frio aí. Estou preocupada mas sei que nos vamos encontrar rápido. Continuamos à espera de te ver rápido.

Note:

Estou bem, não se preocupem. Amo o pai, a mãe e toda a gente.

Resposta da mãe:

Estamos aqui à tua espera, e queremos que saibas que tens que tomar conta de ti. Temos muitas saudades tuas. E por favor diz ao treinador que não o culpamos e para não se sentir culpado.

Bew:

Não se preocupem pai e mãe, o Bew só desapareceu durante duas semanas, eu vou voltar e ajudar a mãe a vender sempre que tiver um dia livre. Vou apressar-me a voltar.

Resposta dos pais:

Temos saudades tuas. Amamos-te, como sempre.

Tee:

Não se preocupem, estou feliz. Eu amo o pai, a mãe, o irmão mais novo e a família.

A carta de Tee não obteve resposta da família ou não foi partilhada pelos meios locais.

Além das cartas das crianças, o treinador, Akkapol Chanthawong, também escreveu uma carta aos pais dos rapazes:

Queridos pais,

Todos os miúdos estão bem. Há pessoas a tomar muito bem conta deles. Prometo que vou tomar conta das crianças o melhor que conseguir. Obrigada pelo vosso apoio. Peço muita desculpa aos pais.

Os pais responderam ao treinador:

Querido treinador, Ake,

Nós, como pais dos membros da equipa de futebol acreditamos em ti e no teu espírito e que estás a tomar bem conta dos nossos filhos. Queremos que saibas que isto não é culpa tua. Nós aqui não te culpamos e não queremos que te culpes. Todos percebemos as situações que se passaram e estamos aqui a apoiar-te. Agradecemos todo o teu apoio e cuidado com as nossas crianças. Estamos à espera das notícias que vocês todos voltem da gruta o mais rápido possível.

*A tua tia está aqui à tua espera à entrada

O treinador escreveu ainda uma carta à família.

Para a minha tia e avó,

Estou bem, não se preocupem muito comigo. Tenham cuidado com a vossa saúde. Tia, por favor diz à avó para fazer uma bebida vegetal e porco crocante quando eu sair. Eu vou e como. Amo-vos a todos.