Um restaurante na cidade espanhola de Lleida está a proporcionar, no seu menu diário, pratos como "Polícia Civil andaluz na brasa" ou "mãos de juízes do Constitucional a baixa temperatura". O estabelecimento, chamado Nova Font Blanca, está localizado em Balaguer e tem despertado curiosidade nas redes sociais devido às suas referências particulares associadas ao mundo da culinária. Tanto que o seu dono diz ter recebido "centenas" de ameaças de morte por parte de grupos de extrema-direita.

Ao El País, o gerente do restaurante, Toni Punyet, diz que a polémica gerada não é mais do que um "mal-entendido" e que os pratos tiverem este nome e não vão mudar. O prato da "Polícia Civil andaluz na brasa", por exemplo, trata-se de sardinha na brasa, enquanto as "mãos de juízes do Constitucional" correspondem a pés de porco. O gerente do Nova Font Blanca reconhece que este último prato leva menos tempo na carta mas especifica que ele não cita nenhum juiz em particular.

Por causa do seu menu peculiar, o restaurante assegura ao jornal espanhol já ter recebido esta quarta-feira "centenas" de ameaças de morte por parte de grupos de extrema-direita. Segundo Punyet, a Polícia da Catalunha está a investigar o caso. "Aqui toda a gente é bem-vinda. Vêm muitos espanhóis e nunca tive qualquer problema", assinalou Punyet, que reconhece que a situação o "superou".

"Saúde e República e que Deus nosso senhor os guarde" dirige o estabelecimento aos seus clientes na carta que também especifica que 90% das suas ementas são cozinhadas "com produtos frescos e do nosso país, a Catalunha".