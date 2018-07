O presidente das Filipinas Rodrigo Duterte anunciou demitir-se caso um católico lhe assegure que esteve no Céu e conversou com Deus. No discurso de abertura de um evento de ciência e tecnologia, Duterte criticou mais uma vez a religião da maioria do povo filipino.

Citado pelo jornal britânico The Independent, o presidente disse aos que o ouviam: "Se há algum de vocês que já esteve no Céu, falou com Deus, e que o viu pessoalmente, eu demito-me da presidência". E acrescentou: "Eu só preciso de uma testemunha que diga 'Deus realmente existe. Nós tirámos uma foto juntos e eu trouxe-a'".

Duterte também atacou a Igreja Católica por recolher esmolas dos seus crentes, acusando-a de usar os donativos para "preservar os lugares e coisas luxuosas que o resto da Humanidade não tem".

Há duas semanas, o presidente já havia insultado Deus, chamando-lhe "estúpido" e "filho da puta". Como 90% da população das Filipinas é católica, vários grupos crentes no país exigiram um pedido de desculpas, ao qual Duterte respondeu: "Nem num milhão de anos."

O líder de 73 anos, que foi educado como católico, está no cargo há dois anos. Mas, nos últimos tempos, tem perdido apoio a nível interno e internacional, em parte, por causa dos conflitos com a fé católica.

Apesar disto, Duterte insiste que acredita no seu Deus, que ele criou quando era jovem, após ter sido abusado sexualmente por um padre católico norte-americano. "Eu tenho esta fé profunda e permanente em Deus. No meu Deus. O meu conceito de Deus baseia-se nas experiências que aprendi ao longo da vida da maneira mais difícil", explicou o presidente das Filipinas.