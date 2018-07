Analistas e mercados financeiros estão a questionar a continuidade de Pedro Sánchez como primeiro-ministro espanhol e líder de um governo minoritário. Num comunicado publicado esta segunda-feira, o banco holandês ING refere que "a probabilidade de haver eleições antecipadas em Espanha é mais elevada agora do que era há alguns dias".

Tudo porque, na passada sexta-feira, apenas 88 dos 350 deputados votaram a favor da proposta do governo socialista para suavizar a abordagem de redução do défice – 173 votaram contra e 86 abstiveram-se.

Estas são as primeiras dificuldades mostradas por Sánchez e o seu partido, que apenas detém 84 lugares no parlamento espanhol e não está a conseguir reunir o apoio dos mesmos sete partidos que derrubaram Mariano Rajoy e o elegeram como primeiro-ministro.

"Com apenas 84 deputados, Sánchez sabia que nunca teria vida fácil e, como era expectável, não conseguiu convencer os sete partidos a apoiar os seus planos orçamentais", comenta o economista do banco holandês ING, Steven Trypsteen, em artigo publicado na manhã desta segunda-feira.

"Sánchez quer ficar no governo até às próximas eleições, planeadas para meados de 2020, ainda que possivelmente poderia beneficiar da maior popularidade de que ele e o seu partido gozam neste momento. Mas se a oposição e aliados [do PSOE] continuarem a rejeitar as propostas apresentadas pelo governo, então a situação pode tornar-se insustentável", refere o ING.

Antes da votação, Sánchez afirmou que os grupos que votassem contra os planos para o défice estariam a votar "contra a reparação do Estado Social, a melhoria do serviço nacional de saúde e os progressos na área da educação". No entanto, as intenções do líder do PSOE não foram do agrado dos membros dos sete partidos que o colocaram no poder, que, segundo a Reuters, queriam metas de défice menos limitativas e despesa pública mais elevada.