Papa reúne Meio milhão de pessoas em celebração no centro de Madrid

Meio milhão de pessoas estão concentradas este sábado em Madrid para uma celebração com o Papa, que este sábado iniciou a primeira viagem de um líder da Igreja Católica a Espanha em 15 anos.



Papa Leão XIV em Madrid EPA

Leão XIV aterrou hoje de manhã em Madrid para uma visita de uma semana a Espanha e termina o primeiro dia da viagem no centro da capital espanhola, numa "vigília de oração com os jovens" em que estão 500 mil pessoas, segundo as autoridades de segurança locais.

Este foi o primeiro evento de massas do Papa em Espanha, no qual estavam inscritas 240 mil pessoas, disse hoje, a meio do dia, a organização da visita, numa conferência de imprensa em que já estimava que a assistência pudesse ser maior.

Leão XIV vai celebrar uma missa também no centro de Madrid, na praça Cibeles, no domingo de manhã, em que se inscreveram 380 mil pessoas, com a organização a prever de novo uma assistência maior.

Apesar de ser uma "vigília de oração com os jovens", milhares de pessoas de todas as idades, desde famílias com bebés a idosos, foram-se concentrando desde o final da tarde no Passeio da Castelhana, a partir do altar instalado na praça de Lima, ao lado do estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid.

Cerca de 97% dos inscritos, segundo a organização, são residentes em Espanha, mas há também pessoas como a brasileira Margarete Peripolli, de 26 anos, que vive em Roma e viajou para participar nesta vigília.

Margarete Peripolli, arquiteta e estudante e com uma bandeira do Brasil nas costas, disse à Lusa que esteve em duas Jornadas Mundiais da Juventude, eventos presididos pelo Papa, e gostou muito e, além disso, também gosta de Leão XIV e das mensagens que tem estado a passar.

"É bastante equilibrado, moderado, é um bom sucessor de Francisco", defendeu.

De mais perto viajou um grupo de três amigas de 15 anos de Las Rozas, nos subúrbios de Madrid. Uma delas, Carmen, gosta "da aproximação aos jovens" de Leão XIV, enquanto as outras duas, Elena e Lola, lhes parece "muito bem" que o Papa tenha decidido "dar visibilidade", com uma deslocação às Canárias, em 11 e 12 de junho, à questão da imigração e das pessoas que chegam em embarcações precárias conhecidas como 'pateras' às costas espanholas.

"A imigração é muito boa para um país, mas deve ser regulada. Sobretudo porque essas pessoas colocam a vida em perigo", defendeu Elena.

Para as irmãs Mercedes e Belén, de 62 e 60 anos, de Madrid, "esta juventude procura coisas diferentes e tem uma espiritualidade" em que depositam "muita esperança".

Quanto ao Papa, o primeiro dia de viagem de Leão XIV a Espanha ainda não terminou e já estão conquistadas, depois do "discurso maravilhoso" que fez logo de manhã perante as máximas autoridades do país que o receberam com honras de Estado no Palácio Real de Madrid.

"Os políticos precisam de uma mensagem de união", disse Mercedes, que sublinhou a polarização que se vive em Espanha, "sem respeito" por visões políticas diferentes.

"Cabemos todos. É preciso unidade, ouvir, pensamento livre, respeito por todas as religiões", disse Belén, naquilo que considera ter sido a síntese do primeiro discurso de Leão XIV em Espanha.