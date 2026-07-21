Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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21 de julho de 2026 às 23:00

As férias em família

A esplanada ainda estava longe do seu auge, pelo que era possível praticar nela um desporto nacional: a escuta ativa

As terras de praia têm um centro geodésico próprio: a esplanada da pastelaria mais conhecida da aldeia, vila ou cidade, é o mais próximo de um pulmão que estes lugares podem ter. Espécie de sala de convívio, a esplanada ganha facilmente a qualquer festa de verão televisionada - os chapéus de palha, os vestidos de linho, calções de sarja e as fotografias para as redes que o digam.

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