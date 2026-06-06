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06 de junho de 2026 às 16:50

Papa Leão XIV percorre ruas de Madrid no papamóvel

Milhares de pessoas concentraram-se nas ruas da capital espanhola para acompanhar a passagem do Sumo Pontífice no papamóvel.

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