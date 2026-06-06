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06 de junho de 2026 às 16:41

“Muito obrigado pelo vosso serviço”: Papa Leão XIV agradece aos jornalistas presentes no avião rumo a Madrid

Papa Leão XIV saudou, este sábado, os representantes dos meios de comunicação que viajaram no avião papal rumo a Madrid. A deslocação a Espanha é a primeira visita papal ao país em 15 anos.

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