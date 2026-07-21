Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
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21 de julho de 2026 às 23:00

O homem que trocou o seu reino por um tanque

Neves é um meme ambulante, perdeu as condições institucionais para ser levado a sério em funções tão sérias. Será, já é, pasto para graçolas de café sobre tanques, atrelados e madeiras. Um ministro ainda podia alegar ignorância, distração, imprudência. Um ex-diretor da Polícia Judiciária, nunca: é o homem que sabia demais para poder dizer que não sabia.

No momento em que escrevo, Luís Neves ainda é ministro da Administração Interna. Seja como for, já não o é de facto, ainda que a ficção da formalidade no cargo possa persistir. Neves é um meme ambulante, perdeu as condições institucionais para ser levado a sério em funções tão sérias. Será, já é, pasto para graçolas de café sobre tanques, atrelados e madeiras.

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