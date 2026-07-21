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Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
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21 de julho de 2026 às 23:00

Por mais famílias de acolhimento

Das 6.349 crianças e jovens em acolhimento em 2024, 5.678 estavam em casas de acolhimento e apenas 361 viviam com famílias de acolhimento, ou seja, menos de 6%; na maioria dos países da Europa ocidental a proporção é inversa

NUM RELATÓRIO da UNICEF de 2024 consta que, em Portugal, 95% das crianças que são removidas do seu seio familiar vivem em instituições em vez de famílias de acolhimento, o valor mais alto de 42 países da Europa e Ásia Central analisados. O relatório nota que os portugueses têm “falta de cultura de acolhimento.”

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