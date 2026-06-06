Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de junho de 2026 às 16:30

Papa Leão XIV recebido pela família real no arranque da visita a Espanha

O Papa Leão XIV foi recebido, este sábado, com honras de Estado no Palácio Real de Madrid. O rei Felipe VI e a rainha Letícia acolheram o Sumo Pontífice no início da sua primeira visita apostólica a Espanha.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30