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06 de junho de 2026 às 14:00

"Creio que muitos vão escolher Bad Bunny": Papa compete com outra celebridade de visita a Madrid

Visita de Leão XIV a Espanha arranca sob a sombra de outro fenómeno de massas. Com dois concertos marcados para Madrid este fim de semana, Bad Bunny levou o Papa a reconhecer, com humor, que a disputa pela atenção dos jovens poderá ser renhida.

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