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06 de junho de 2026 às 16:00

Será que o Papa Leão XIV é do Real Madrid? A resposta que deixou os jornalistas a rir

A caminho de Madrid, o Papa Leão XIV foi questionado, ainda dentro do avião, se é adepto do Real Madrid. A resposta deixou os jornalistas a rir.

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