Pai de Elon Musk acusado de abuso sexual infantil por familiares

Diogo Barreto
Diogo Barreto
Uma investigação do New York Times revela que a família chegou a pedir ajuda a Elon Musk.

O pai do empresário Elon Musk, Errol Musk, foi acusado de abusar sexualmente de cinco dos seus filhos e enteados ao longo de vários anos. Errol nega todas as alegações e classifica-as como "absurdas"

Errol Musk foi acusado de ter abusado sexualmente de enteados. Denver Post Photo by Cyrus McCrimmon

De acordo com uma investigação do The New York Times, a primeira acusação foi feita em 1993, quando uma das enteadas, com quatro anos na altura, contou a familiares que tinha sido tocada pelo padrasto. Dez anos depois a mesma enteada disse ter apanhado Erool a cheirar a sua roupa íntima. As acusações contra Errol Musk envolvem cinco dos seus filhos e enteados, que o acusam de abuso sexual na África do Sul e na Califórnia, de acordo com registos policiais e judiciais, correspondência pessoal, assistentes sociais e entrevistas com elementos da família.

Os jornalistas tiveram acesso a documentos de três investigações diferentes e a relatos de familiares. Duas das investigações foram arquivadas. Já sobre a terceira não se sabe qual foi o desfecho, mas Errol nunca chegou a ser condenado.

"Não há provas porque isso é um absurdo", disse Errol ao New York Times, afirmando que os relatos de familiares "são falsos".

A relação entre Elon e Errol Musk é tensa há muitos anos. Em 2017, durante uma entrevista para a Rolling Stone, o dono da Tesla disse que o pai tinha feito coisas horríveis e que era "um ser humano terrível", não elaborando. As alegações de abuso sexual causaram conflitos no seio da família Musk, com alguns elementos a recorrerem a Elon Musk, o filho mais velho de Errol, em busca de ajuda.

