Trump defende que países da NATO devem abater aviões russos que violem espaço aéreo

O ministro da Defesa alemão respondeu às declarações de Trump, apelando aos membros da NATO para manterem a calma e não caírem na "armadilha" da Rússia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu hoje que os países da NATO devem abater os aviões russos que violam o seu espaço aéreo, na sequência das recentes incursões na Polónia, Roménia, Estónia, e Dinamarca.



Trump defende resposta da NATO a aviões russos que violem espaço aéreo AP Photo/Jacquelyn Martin

"Sim", respondeu o republicano quando questionado pela imprensa sobre se os países da Aliança Atlântica deviam abater os aviões russos, no início de um encontro bilateral com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia-Geral da ONU.

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, respondeu prontamente às declarações de Trump, apelando aos membros da NATO para manterem a calma e não caírem na "armadilha" da Rússia.

"A serenidade não é cobardia nem medo, mas uma responsabilidade para com o próprio país e para com a paz na Europa", afirmou Pistorius numa conferência de imprensa em Berlim com o seu homólogo sueco, Pal Jonson, sublinhando que uma reação exagerada às incursões russas ameaçava a paz e a segurança na Europa.

Trump foi também questionado sobre o estado das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia e foi-lhe perguntado se ainda confia no Presidente russo, Vladimir Putin, ao que respondeu com um novo prazo.

"Informá-lo-ei dentro de um mês", respondeu Trump.

Momentos antes, durante a Assembleia-Geral, o Presidente norte-americano acusou a China e a Índia de serem os principais apoiantes de Moscovo no conflito, através da compra de petróleo.

Trump pediu também aos países europeus que deixem imediatamente de comprar petróleo russo.

O líder republicano ameaçou ainda impor duras sanções à Rússia se o conflito continuar, embora não seja a primeira vez que faz uma ameaça deste género e tem adiado sempre a aplicação dessas sanções.

"Temos muito respeito pela forma como a Ucrânia está a lutar", afirmou Trump, pouco antes do início da sua reunião com Zelensky.

Trump referiu também ter ouvido falar do incidente com ‘drones’ na Dinamarca, embora tenha esclarecido que não dispõe de pormenores e que, por isso, não pode dar uma opinião.

Os aeroportos das capitais da Dinamarca e da Noruega tiveram de encerrar durante horas, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje, devido à presença de vários ‘drones’ nas suas imediações, naquilo a que a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Fredriksen, chamou um "grave ataque" às infraestruturas do país nórdico.

A NATO deixou hoje claro à Rússia que se defenderá de qualquer ameaça decorrente da "escalada" da incursão de caças e ‘drones’ nos céus europeus.

Bruxelas recordou que nas últimas duas semanas assistiu a "ações imprudentes" da Rússia "em pelo menos três Estados-Membros", referindo-se à Polónia, Roménia e Estónia.