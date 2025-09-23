Trump critica o reconhecimento da Palestina e põe em causa a utilidade da ONU

"As armas de guerra destruíram a paz que eu forjei em dois continentes", condenou o presidente norte-americano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o reconhecimento do estado da Palestina por vários governos e questionou a utilidade das Nações Unidas, afirmando que a organização não se tem esforçado para resolver os conflitos no mundo.



Trump critica reconhecimento da Palestina na ONU EPA/SARAH YENESEL

No debate de alto-nível da 80.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que arrancou esta terça-feira em Nova Iorque, Trump começou por elogiar o legado do seu primeiro mandato e criticar os restantes estados por terem "deixado" ruir a paz que o próprio, alegadamente, atingiu. "Desde aquele dia [em que perdeu as eleições], as armas de guerra destruíram a paz que eu forjei em dois continentes. Uma era de calma e estabilidade deu lugar a uma das maiores crises do nosso tempo”, afirmou Trump.

O Presidente norte-americano disse ainda que o reconhecimento unilateral do Estado da Palestina por vários países, concretizado no domingo e na segunda-feira, é uma recompensa às ações terroristas do movimento islamita palestiniano Hamas, incluindo os ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam o conflito na Faixa de Gaza.