Colisão de dois helicópteros faz quatro mortos na Austrália

Esta segunda-feira dois helicópteros colidiram em plena viagem na região de Gold Coast, na Austrália. O acidente provocou pelo menos quatro mortos e três feridos graves.







De acordo com a informação avançada pelas autoridades locais, o embate ocorreu perto das 14 horas, numa zona turística e bastante movimentada, nas proximidades do parque temático Sea World.Gary Worrell, inspetor da polícia de Queensland, disse aos meios de comunicação que, assim que as duas avionetas caíram, as autoridades atuaram de imediato mas que "não foi suficiente" para "salvar vidas humanas".Para já ainda não é conhecida a razão do acidente porém, o Australian Transport Safety Bureau já iniciou uma investigação de forma a apurar responsabilidades.