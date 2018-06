Do primeiro aperto de mão ao momento em que Trump mostrou o banco de trás a Kim. Na cimeira histórica entre os dois países discutiu-se a desnuclearização da Coreia do Norte.

Trump e Kim Jong-un encontraram-se pela primeira vez em Singapura, numa cimeira destinada à discussão da desnuclearização da Coreia do Norte. No fim, assinaram um documento cujo conteúdo ainda é desconhecido - porém, o presidente dos Estados Unidos afirmou querer que o processo de desnuclearização avançasse "muito, muito depressa".



Antes das assinaturas, Kim Jong-un frisou que os dois líderes tinham tido uma "reunião histórica" e que tinham "decidido deixar o passado para trás". "O mundo verá uma grande mudança", prometeu o líder norte-coreano. Já Trump considerou que se tinha formado "um laço muito especial". "As pessoas vão impressionar-se muito e ficar muito felizes e nós vamos tomar conta de um problema de um problema muito perigoso para o mundo", afirmou Trump.



Questionado sobre se convidaria Kim Jong-un para visitar a Casa Branca, o presidente dos EUA respondeu: "Claro, irei fazê-lo." Descreveu Kim como "muito inteligente" e um "negociador muito duro, muito merecedor".



Como arrancou a cimeira?

Trump e Kim Jong-un apertaram a mão pela primeira vez na varanda do hotel Capella, em Singapura. Rapidamente sorriam e seguravam-se pelo braço, enquanto se encaminharam para a biblioteca. Lá falaram quase sozinhos – acompanhados apenas pelos respectivos intérpretes. Estiveram reunidos durante 40 minutos.



De seguida, foram para uma sala de reuniões, onde estavam os representantes da diplomacia dos dois países. "Está a correr muito bem. Muito, muito bem. Boa relação", disse Trump aos jornalistas. A Kim, o momento pareceu-lhe cinematográfico: "Penso que todo o mundo está a ver este momento. Muitas pessoas vão pensar que isto é uma cena de um filme fantástico ou de ficção científica", disse ao presidente norte-americano. "Superámos todos os tipos de cepticismo e especulações sobre esta cimeira e acredito que isso é bom para a paz."



Líderes almoçaram e Trump mostrou o banco de trás a Kim

Depois das reuniões, seguiu-se o almoço. Foram servidas costeletas de vaca, porco agridoce e um prato de bacalhau de Singapura chamado Daegu Jormin. A sobremesa foram tarteletes de chocolate negro, bolos e gelado de baunilha. A irmã de Kim Jong-un, Kim Yo Jong, estava entre a comitiva.



Com os dois líderes, comeram o secretário de Estado Mike Pompeo, o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, e o chefe de gabinete da Casa Branca John Kelly. Do lado de Kim, estiveram presentes o antigo chefe dos serviços de inteligência Kim Yong Chol, o ministro dos Negócios Estrangeiros Ri Yong Ho e o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores Ri Su Yong.



Kim tinha avisado que queria deixar a cimeira no início da tarde. Terminado o almoço, os dois líderes passearam pelos jardins do hotel.



Ambos foram até à limousine de Trump, e este mostrou o assento de trás a Kim: supostamente para lhe mostrar algo, mas não se sabe o quê.