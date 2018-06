Terminou a cimeira entre Trump e Kim Jong-un. Os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte assinaram um documento conjunto em que se comprometem a estabelecer novas relações entre os dois países, a realizar a desnuclearização da península coreana e a recuperar restos mortais de combatentes, incluindo a repatriação dos restos que já foram identificados.



Depois da assinatura do documento conjunto, Trump contou o que tinha aprendido sobre Kim Jong-un:





"Great personality and very smart. Good combination."



At the conclusion of their summit, one reporter asked Pres. Trump what surprised about the most about Kim Jong Un. "He's a very worthy, very smart negotiator." https://t.co/QByLJwPLjk #TrumpKimSummit pic.twitter.com/PuGUezajLM