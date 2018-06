A reunião histórica entre Donald Trump e Kim Jong-Un teve lugar em Singapura esta terça-feira às 9h locais (2h15 em Portugal). Durante o primeiro encontro, no qual o líder da Coreia do Norte aceitou a desnuclearização do seu país e que Trump caracterizou como uma "oportunidade única para a paz", ambos assinaram um documento histórico entre as duas nações.Após a realização da cimeira bilateral, aseleccionou os números mais importantes do evento.

48 minutos de encontro entre ambos os líderes.

25 milhões de norte-coreanos puderam ver em directo o encontro através da KCNA.

24h é o tempo estimado que os habitantes da Coreia do Norte demoram a ser informados sobre a actualidade.

2 páginas do acordo Coreia do Norte- EUA para a completa desnuclearização norte-coreana.





Bombas nucleares

70 anos desde a Guerra da Coreia.

Mais de uma hora de conferência de imprensa pós-cimeira com Donald Trump.

20 milhões de euros foi o que custou a cimeira a Singapura – a maior parte foi investida em segurança.

Jornalistas na cimeira



60 canhões do forte militar Siloso em Sentosa foram decorados com flores num gesto simbólico de paz.

5 protestantes sul-coreanos foram presos perto do hotel onde Kim Jong-un estava (na zona de Orchard Road) na segunda-feira à noite

450 euros é quanto pode custar o quarto mais básico no Capella Hotel. Este foi completamente reservado para a cimeira.





Cumprimento entre Trump e Kim