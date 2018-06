O "importante e detalhado documento" que permitirá ao "mundo ver uma grande mudança" ainda não foi oficialmente divulgado por EUA ou Coreia do Norte, mas uma fotografia permitiu chegar aos detalhes daquilo que ficou acordado entre Donald Trump e Kim Jong-Un na histórica cimeira de Singapura.



Segundo o documento, aquela que será a decisão mais importante indica que a Coreia do Norte se compromete a realizar "uma desnuclearização total da península da Coreia". "Iremos começar esse processo muito rapidamente", disse Trump durante a conferência de imprensa conjunta.











A nível político, dois pontos foram acordados: os dois regimes pretendem estabelecer relações diplomáticas - que não existem - "de acordo com o desejo de paz e prosperidade dos povos dos dois países" e vão unir esforços para "unir esforços para construir um regime duradouro, estável e pacífico" na península coreana.



A Casa Branca e Pyongyang comprometeram-se também a recuperar os prisioneiros de guerra ou militares desaparecidos em combate.

No final da cimeira, Trump anunciou uma conferência de imprensa, que se vede deve realizar às 09h00 de Portugal Continental, para pormenorizar o conteúdo do documento assinado pelos dois líderes que tiveram um discurso final marcado pela sintonia: "ambas as partes vão ficar muito impressionados com o resultados", destacaram.





Kim Jong-un classificou a cimeira como "um encontro e um documento histórico", garantindo que "o mundo verá uma grande mudança". Já Donald Trump assegurou que "a relação com a Coreia do Norte e a península coreana vai melhorar".