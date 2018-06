O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e a sua comitiva chegaram a Singapura no domingo, dia 10. Horas depois, alguns representantes do país decidiram sair para jantar. Uns optaram por comer no restaurante chinês do hotel onde tomaram refeições com um custo superior a 100 dólares por pessoa. Já os seguranças da comitiva escolherem uma refeição de fast food, numa das cadeias de restauração mais famosas do mundo.

Jornalistas da agência noticiosa Reuters viram seguranças a voltar ao hotel com sacos e caixas de cartão e inclusivamente um desses seguranças trazia um saco do McDonald’s. A Coreia do Norte é um dos poucos países do mundo em que não existem restaurantes da cadeia McDonald’s.

Mas não só de experiências culinárias novas é feita esta viagem a Singapura. Dois representantes da Coreia do Norte foram avistados a regressar de uma corrida de compras com sacos da NBC Stationery e da marca Gifts.

Jornalistas da Reuters apuraram ainda que a comitiva norte coreana está instalada nos três pisos superiores do hotel St. Regis, onde o preço de uma suite pode ascender aos 5 mil dólares por noite. Já a suite presidencial custa cerca de 9 mil dólares por noite, pode ver-se no site do hotel.





Hotel Saint Regis Foto: Getty Images

Contactado pela Reuters, o hotel recusou-se a comentar quem estava instalado nos pisos superiores ou quantos quartos (e quais) estavam a ser ocupados pelos norte-coreanos, não havendo também confirmação de que Kim John-Un esteja hospedado na suite presidencial.

O governo de Singapura ofereceu-se para pagar as despesas de hotel de ambas as comitivas enquanto durasse a cimeira que vai juntar o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un. Segundo o ministro dos negócios estrangeiros disse à BBC, a administração singapuriana vai gastar 20 milhões de dólares singapurianos (cerca de 12.700.000 euros).

Kim Jong-Un saiu da Coreia do Norte e aproveitou para fazer turismo

Já o líder da Coreia do Norte aproveitou a oportunidade de estar em Singapura para fazer um pouco de turismo e visitar alguns dos pontos turísticos da ilha.

Desde que assumiu o poder na Coreia do Norte, em 2011, o líder norte-coreano saiu do seu país apenas para ir à China onde se encontrou com Xi Jinpig e até ao lado sul-coreano da fronteira desmilitarizada, para se encontrar com o líder da Coreia do Sul. Mas nesta que é a sua terceira saída oficial do país, Kim aproveitou para, antes da cimeira com Donald Trump, sair e conhecer o país que acolhe a reunião.

Depois de chegar ao país de acolhimento da cimeira, Kim Jong-Un visitou um porto com um desenho futurista chamado Jardins junto à Baía, lugar onde está a maior estufa de vidro e a mais alta cascata interior do mundo.