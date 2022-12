Até 13 mil soldados ucranianos mortos na guerra, diz Kiev

Até 13 mil soldados ucranianos foram mortos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, de acordo com o conselheiro presidencial de Kiev, Mykhailo Podolyak, um número que fica abaixo das expetativas ocidentais.



Em declarações ao 24 Kanal da Ucrânia, Mykhailo Podolyak citou números oficiais do Estado-maior da Ucrânia e acrescentou, citado pelo jornal The Guardian, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tornaria todos os números públicos "quando chegasse o momento certo".



No final do mês de agosto, o chefe das forças armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, afirmou que quase 9 mil militares ucranianos tinham sido mortos, sem revelar o número de feridos. Em junho, o presidente Zelensky declarou que o país estava a perder entre 60 a 100 soldados por dia durante os combates na região de Lugansk.



Na quarta-feira, dia 30 de novembro, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, estimou que 100 mil militares ucranianos tivessem sido mortos ou ficado feridos durante a guerra.



Em setembro, o ministro da defesa da Rússia, Sergei Shoigu, afirmou que a Rússia tinha 5.937 baixas militares na Ucrânia, mas os EUA estimam um total de 100 mil soldados russos mortos ou feridos desde fevereiro e a Ucrânia afirma que morreram muitos mais soldados russos no país dos que foram contabilizados pela Rússia. O estado-maior de Kiev atualiza a contagem do número de baixas do inimigo todos os dias na página oficial do Facebook.



Segundo o jornal britânico, alguns relatórios recentes dos meios de comunicação independentes na Rússia sugerem que a utilização de soldados recém-mobilizados e mal equipados nas linhas de frente, pode ter contribuído para o aumento do número diário de baixas russas.