Detidos dois soldados russos pela morte de uma família em Donetsk

As autoridades russas, que controlam a região de Donetsk, na Ucrânia, anunciaram a detenção de dois soldados suspeitos de matar uma família de nove pessoas, incluindo duas crianças.







REUTERS/Alexander Ermochenko

Tópicos Morte Donetsk Melitopol Rússia Ucrânia

Em comunicado, citado pela Reuters, as autoridades indicam que os dois soldados são de uma região do extremo oriente da Rússia e que o crime terá sido provocado por um conflito pessoal. A família vivia em Volnovakha, uma cidade industrial entre Donetsk e Melitopol.Os media russos indicaram que os assassinos usaram metralhadoras com silenciadores para matar a família durante a noite.Os procuradores ucranianos, que não têm acesso a esta parte do território por ser controlada pelas forças russas, anunciaram que estão a investigar o crime."Uma família foi morta a tiro enquanto dormia", descreve o comunicado do Ministério Público ucraniano.Informações recolhidas por procuradores ucranianos indicam que "pessoas de aparência caucasiana vestidas com uniformes militares" apareceram, este mês, na casa da família, à qual pediram para sair para que uma unidade do exército russo pudesse ser alojada no local.O pai, de 53 anos, recusou e foi ameaçado pelos soldados, que regressaram a 27 de outubro e abriram fogo sobre todos os membros da família enquanto dormiam. "Entre os mortos estão três mulheres e duas crianças nascidas em 2014 e 2018", refere a nota.