Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

África do Sul pediu ao Tribunal de Haia que emitisse uma suspensão de emergência da ofensiva militar de Israel em Gaza. Israel nega as acusações.

Israel rejeitou esta sexta-feira, 12 de janeiro, as acusações de genocídio contra o povo palestiniano no julgamento no Tribunal de Haia. A acusação foi feita pela África do Sul, que no dia anterior defendeu que a ofensiva militar que se seguiu ao ataque do Hamas de 7 de outubro tem como objetivo "a destruição da população" na Faixa de Gaza. Por isso, defendeu que o Tribunal emitisse uma suspensão de emergência da ofensiva militar de Israel em Gaza.