Israel concentra ataques no centro e sul de Gaza

Israel está a concentrar os seus esforços de guerra nas zonas central e sul da Faixa de Gaza, naquela que é já a 12ª semana de guerra. Na madrugada deste sábado, os confrontos concentraram-se nas cidades de al-Bureij, Nuseirat, Maghazi e Khan Younis.







Segundo as autoridades de saúde de Gaza (território controlado pelo Hamas), nas últimas 24 horas, foram mortos 100 palestinianos nos bombardeamentos e outros 150 ficaram feridos. Junto ao hospital Nasser, em Khan Younis, o Crescente Vermelho publicou imagens de ambulâncias no meio de ruas destruídas, carregando crianças feridas.Num território densamente povoado como Gaza, praticamente todos os 2,3 milhões de habitantes foram forçados a sair das suas casas desde que Israel começou os bombardeamentos em resposta ao ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro, que provocou cerca de 1.200 mortos e 240 sequestrados.Até ao momento, a ofensiva de Telavive já provocou a morte de 21.500 palestinianos, segundo as autoridades de saúde do governo do Hamas. Os bombardeamentos colocaram ainda os hospitais fora de serviço, destruíram bairros inteiros, negócios e ruas.O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou na sexta-feira que as tropas estavam a atingir centros de comando do Hamas e depósitos de armas. As imagens divulgadas mostravam soldados a movimentarem-se por entre destroços de edifícios.O exército israelita indicou ter destruído um complexo de túneis na cave da casa do líder do Hamas no enclave, Yahya Sinwar, na cidade de Gaza.Entretanto, mantém-se os apelos dos EUA para que Israel diminua a intensidade dos bombardeamentos e que passe para uma fase de ataques mais dirigidos e menos de larga escala. Ainda assim, na sexta-feira, o secretário de Estado, Antony Blinken, aprovou a venda de mais munições e outros equipamentos a Israel, sem passar pela aprovação do Congresso.