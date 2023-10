Foi o maior ataque a Israel desde o Yom Kuppur, em 1973, e a retaliação foi uma das mais duras registadas nas últimas décadas. No sábado, o grupo extremista pró-Palestina Hamas lançou um ataque a Israel que matou mais de 700 pessoas e Israel respondeu com ataques que já fizeram mais de 600 mortos, além de ter anunciado um cerco à Faixa de Gaza. Mas a operação relâmpago do Hamas não teria sido possível sem aliados externos e o principal suspeito é o Irão.