Israel permite que a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos retomem lançamentos aéreos de ajuda humanitária em Gaza

CM 25 de julho de 2025 às 13:37
O primeiro lançamento, em coordenação com a IDF, poderá acontecer já esta sexta-feira.

Israel irá permitir em breve que a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos retomem o lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza, como terão feito o ano passado, segundo o Coordenador das Atividades Governamentais em Territórios de Israel citado pelo jornal israelita, Times of Israel

O lançamento de ajuda e comida será coordenado com as Forças de Defesa Israelitas (IDF, sigla em inglês).

De acordo com oficiais israelitas, o primeiro lançamento poderá acontecer ainda esta sexta-feira.O ano passado o exército norte-americano em colaboração com a Jordânia, o Egito e a França, lançaram milhares de refeições e outra ajuda humanitária no norte do enclave.

