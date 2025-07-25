Sábado – Pense por si

Trump sobre decisão de reconhecer Palesitna: "O que Macron diz importa pouco"

Diogo Barreto
25 de julho de 2025 às 21:10
Os Estados Unidos criticam a decisão anunciada por Emmanuel Macron esta quinta-feira.

Donald Trump, o presidente norte-americano, desvalorizou a decisão de França em reconhecer o estado da Palestina, dizendo que aquilo que Emmanuel Macron decide não tem importância. 

AP Photo/Evan Vucci

As declarações do presidente norte-americano foram proferidas aos jornalistas antes de partir para numa viagem à Escócia. Nessas declarações, Trump afirmou que o Hamas não quer um acordo de cessar-fogo, na sequência do fracasso das negociações sobre o conflito na Faixa de Gaza que foram mediadas pelos Estados Unidos. "O Hamas não quer realmente fazer um acordo. Penso que quer morrer. E isto é muito, muito grave", disse Donald Trump. "Retiraram-se de Gaza, retiraram-se das negociações, e é uma pena", acrescentou ainda o presidente dos Estados Unidos.

"Quando restavam entre 10 a 20 reféns, eu disse: ‘não creio que o Hamas queira fazer um acordo, porque aí ficaria sem proteção’. O que vai acontecer, penso eu, é que Israel os vai apanhar a todos", acrescentou.

Questionado posteriormente sobre o anúncio de Macron que informou que a França vai reconhecer oficialmente o Estado da Palestina em setembro, nas Nações Unidas, Trump respondeu: "O que ele diz não interessa. É uma pessoa muito boa, gosto dele, mas a declaração não tem muito peso", comentou.

Na quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já se tinha demarcado do plano da França de reconhecer o Estado palestiniano na Assembleia-geral da ONU, argumentando que esse gesto "serve apenas a propaganda do Hamas".

"Os Estados Unidos rejeitam veementemente o plano de Emmanuel Macron de reconhecer um Estado palestiniano na Assembleia-geral da ONU", disse Rubio, em comunicado.

Tópicos Donald Trump Emmanuel Macron Hamas Gaza
Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

