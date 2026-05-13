Médio Oriente: Ataques israelitas no sul do Líbano fazem 13 mortos

Quase 2.900 pessoas morreram no país desde o início da guerra, em 02 de março, entre o Hezbollah, pró-Irão, e Israel.

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quarta-feira em ataques israelitas que atingiram três localidades no sul do Líbano, incluindo um soldado e dois paramédicos, adiantou o Ministério da Saúde libanês.



Ataques israelitas matam 13 pessoas no Líbano AP

Um ataque na cidade de Nabatieh matou cinco pessoas, incluindo dois paramédicos da Defesa Civil, e feriu outras duas, enquanto outro ataque na cidade de Jebchit matou quatro pessoas, "incluindo um soldado e um cidadão sírio".

Um terceiro ataque em Bint Jbeil matou "quatro civis, incluindo uma criança e uma mulher, e feriu outros 12, incluindo uma mulher", indicou o ministério em comunicado.

O Exército libanês tinha anunciado anteriormente, em comunicado, a morte de um soldado num ataque israelita em Jebchit.

Os ataques aéreos israelitas no Líbano, desde o cessar-fogo estabelecido em 17 de abril, mataram 380 pessoas, incluindo 22 crianças e 39 mulheres, adiantou o Ministério da Saúde libanês à agência France-Presse (AFP).

Quase 2.900 pessoas morreram no país desde o início da guerra, em 02 de março, entre o Hezbollah, pró-Irão, e Israel.

Novas conversações, destinadas a abrir caminho a negociações de paz, estão agendadas para quinta e sexta-feira em Washington, entre os dois países.

Mas o líder do Hezbollah, Naim Qassem, destacou hoje que a questão do desarmamento da sua organização, exigida por Israel, não fazia parte das "negociações com o inimigo".