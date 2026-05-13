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Médio Oriente: Ataques israelitas no sul do Líbano fazem 13 mortos

Lusa 07:21
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Quase 2.900 pessoas morreram no país desde o início da guerra, em 02 de março, entre o Hezbollah, pró-Irão, e Israel.

Pelo menos 13 pessoas morreram esta quarta-feira em ataques israelitas que atingiram três localidades no sul do Líbano, incluindo um soldado e dois paramédicos, adiantou o Ministério da Saúde libanês.

Ataques israelitas matam 13 pessoas no Líbano
Ataques israelitas matam 13 pessoas no Líbano AP

Um ataque na cidade de Nabatieh matou cinco pessoas, incluindo dois paramédicos da Defesa Civil, e feriu outras duas, enquanto outro ataque na cidade de Jebchit matou quatro pessoas, "incluindo um soldado e um cidadão sírio".

Um terceiro ataque em Bint Jbeil matou "quatro civis, incluindo uma criança e uma mulher, e feriu outros 12, incluindo uma mulher", indicou o ministério em comunicado.

O Exército libanês tinha anunciado anteriormente, em comunicado, a morte de um soldado num ataque israelita em Jebchit.

Os ataques aéreos israelitas no Líbano, desde o cessar-fogo estabelecido em 17 de abril, mataram 380 pessoas, incluindo 22 crianças e 39 mulheres, adiantou o Ministério da Saúde libanês à agência France-Presse (AFP).

Quase 2.900 pessoas morreram no país desde o início da guerra, em 02 de março, entre o Hezbollah, pró-Irão, e Israel.

Novas conversações, destinadas a abrir caminho a negociações de paz, estão agendadas para quinta e sexta-feira em Washington, entre os dois países.

Mas o líder do Hezbollah, Naim Qassem, destacou hoje que a questão do desarmamento da sua organização, exigida por Israel, não fazia parte das "negociações com o inimigo".

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