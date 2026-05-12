Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
12 de maio de 2026 às 23:00

Os hipopótamos de Escobar

Que fazer dos oitenta hipopótamos que o rei da droga, Pablo Escobar, deixou de herança à Colômbia? Eis que ética animal, defesa do ambiente e história trágica de um país se misturam de uma maneira invulgar.

Os hipopótamos de Escobar continuam a criar problemas: ambientais e morais: a fauna treme, a flora também, a ética, essa, a dos humanos, perante este problema, tremelica à brava. É um alvoroço geral, uma discussão pública: o que fazer de mais de oitenta enormes bichos que não deveriam estar ali, naquele ambiente?

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Tópicos Droga Drogas Eutanásia Ética Colômbia Pablo Escobar
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