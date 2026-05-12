O que é o curto prazo num plano para executar até 2034? Semanas, meses, um ano, dois? Não sabemos, as 77 páginas do PTRR não definem sequer o básico. E o médio prazo? A mesma dúvida. Admita-se que o longo prazo em que são enquadradas algumas medidas sejam os oito anos de vigência do programa, mas não há garantias. Depende das medidas? Podemos ter umas medidas de “curto prazo” para meses, outras para dois anos? Não sabemos. O financiamento será também privado, que irá pagar, diz o quadro da página 67, 33,6% do custo – mas em concessões, PPP’s ou com investimento direto? Só adivinhando, por não é claro que medidas em concreto cabem aos privados e em que modalidade. Logo se vê, imagina-se que caso a caso e medida a medida, mas o nível de indefinição é tal que permite tudo e o seu contrário. Há páginas do programa de tal forma vagas que o governo poderá sempre garantir que as cumpriu à letra (a ao prazo também): o que quer que aconteça, ou não aconteça, cabe ali. Não, há, para cada medida (das que são concretas, que muitas nem isso), uma data limite ou a previsão de quem paga o quê e quanto. Só um exemplo, o dos 400 milhões de euros de investimento a médio prazo para “mobilidade habitacional para territórios de baixa densidade”. E a descrição poética: “A medida visa promover a mobilidade e a fixação de população nos territórios de baixa densidade, através de incentivos à residência efetiva e acesso a habitação nestes territórios. A intervenção é implementada em articulação entre a administração central, os municípios e entidades públicas e privadas, permitindo adequar as respostas às necessidades e características de cada território.” Tudo espremido, sobra-nos a “articulação”.

A costificação precoce de Luís Montenegro