Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
12 de maio de 2026 às 23:00

As armas e os varões

[Em Projecto Global], as personagens têm a profundidade emocional de um pneu, com duas excepções: Rosa e Jaime. Com muito pouco, Jani Zhao e Rodrigo Tomás fazem muito. Um brinde aos actores.

FUI VER PROJECTO GLOBAL, de Ivo M. Ferreira, sobre as FP-25. Temia que o filme passasse a proverbial esponja sobre os crimes cometidos por quem, derrotado pela democracia, decidiu pegar em armas contra ela. Digo “democracia” porque esse é o ponto: sou capaz de entender a luta armada contra regimes ditatoriais. Quando falamos de uma democracia – e Portugal era uma em 1980, quando o grupo iniciou as suas actividades – a minha ternura revolucionária recolhe-se imediatamente aos aposentos.

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