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07 de maio de 2026 às 13:45

Israel divulga imagens de alegado ataque contra comandante do Hezbollah em Beirute

O exército israelita divulgou, esta quinta-feira, imagens do que afirma ter sido um ataque mortal contra o comandante do Hezbollah Ahmed Balout, no sul de Beirute, no Líbano. Este foi o primeiro ataque à capital libanesa desde o cessar-fogo anunciado a 17 de abril.

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