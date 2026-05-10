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10 de maio de 2026 às 12:05

Bombardeamentos israelitas deixam destruição no sul de Beirute

Imagens mostram edifícios destruídos e ruas cobertas de destroços após ataques israelitas no sul de Beirute e noutras zonas do sul do Líbano, numa nova escalada do conflito na região.

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