Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
12 de maio de 2026 às 23:00

Memória

Dois historiadores, Luís Nuno Rodrigues e Maria José Oliveira, escreveram livros essenciais para a história contemporânea de Portugal.

Dois livros, duas formas objetivas de olhar e pesquisar a história, sem trincheiras de oportunidade ou combate ideológico.

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