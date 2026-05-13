Irão: Teerão afasta qualquer acordo após Trump rejeitar proposta iraniana

O Irão exige o fim imediato das hostilidades na região, incluindo no Líbano, onde os ataques israelitas e do Hezbollah pró-iraniano continuam apesar de mais um cessar-fogo.

O Governo iraniano rejeitou esta quarta-feira a possibilidade de alterar as suas propostas para um fim duradouro da guerra, que o Presidente norte-americano Donald Trump considerou inúteis, mantendo-se assim o impasse diplomático no Médio Oriente.



Primeiro-ministro paquistanês reúne-se com o principal negociador da República Islâmica, Mohammad Bagher Ghalibaf AP

"Não há alternativa senão aceitar os direitos do povo iraniano, tal como estabelecidos na proposta de 14 pontos. Qualquer outra abordagem seria infrutífera", sublinhou o principal negociador da República Islâmica, Mohammad Bagher Ghalibaf, na rede social X, mais de um mês após o estabelecimento de uma trégua precária.

O também presidente do Parlamento desafiou os negociadores norte-americanos, afirmando que "quanto mais protelarem, mais os contribuintes norte-americanos pagarão", numa altura em que os preços do petróleo se mantêm em níveis persistentemente elevados.

As declarações de Ghalibaf soam como uma resposta a Donald Trump, que no dia anterior tinha rejeitado as propostas iranianas e comparado o cessar-fogo em vigor desde 08 de abril a um paciente "em estado crítico", noticiou a agência France-Presse (AFP).

O conteúdo da proposta inicial norte-americana não foi divulgado, mas segundo alguns meios de comunicação social, o documento contém um memorando de entendimento para pôr fim aos combates, que já causaram milhares de mortos desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, e para estabelecer uma estrutura para as negociações sobre a questão nuclear iraniana.

Na sua resposta, o Irão exige o fim imediato das hostilidades na região, incluindo no Líbano, onde os ataques israelitas e do Hezbollah pró-iraniano continuam apesar de mais um cessar-fogo.

Teerão exige ainda o levantamento do bloqueio naval norte-americano aos seus portos e o desbloqueio dos ativos iranianos detidos no estrangeiro, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Do lado norte-americano, Donald Trump acenou com a ameaça de retomar a sua operação para impedir a passagem de navios pelo estreito de Ormuz, que está bloqueado pelo Irão.

A quase paralisia do estreito de Ormuz, estratégico para o comércio global de hidrocarbonetos, impulsionou hoje os preços do petróleo novamente, que atingiram quase 108 dólares por barril de petróleo Brent por volta das 20:00 (hora de Lisboa).