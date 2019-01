Esta segunda-feira, Guaido pediu aos militares: "Não vos pedimos que lancem um golpe de estado, não vos pedimos que disparem. Só vos pedimos que não disparem contra nós".



Esta terça-feira, o líder do Congresso deu uma entrevista à Reuters em que falou de proteção aos militares que ajudassem a oposição, apesar de ter frisado que teria que haver "justiça para os que fizeram coisas más".



"O desconforto é natural. Passámos 20 anos a sofrer ataques. Mataram líderes políticos, prenderam outros, fui raptado durante algumas horas, mataram os meus amigos", afirmou Juan Guaido. "Não pretendo curar feridas com 20 anos, nem quero escondê-las. Quero reconhecer as que estão lá."



Ao mesmo tempo que a manifestação da oposição decorre, haverá outra organizada pelo Partido Socialista de Maduro. Guaido já foi ameaçado com prisão e até o Supremo Tribunal disse que não reconhece o líder do Congresso como tal e pediu à Procuradoria-Geral que defina se cometeu ou não um crime.



A Venezuela está a atravessar a sua pior crise económica, e a inflação vai chegar aos 10.000.000% este ano, de acordo com a Reuters. Em 2017, os protestos contra Maduro levaram à morte de 125 pessoas. No país, faltam comida e medicamentos.

