As Forças Armadas da Venezuela anunciaram, esta segunda-feira, a detenção de um grupo de oficiais que terão tentado apropriar-se de armas num cartel de Caracas e que tinham como objetivo retirar o presidente, Nicolas Maduro, do cargo. O anúncio da detenção surgiu horas depois de ser publicado, nas redes sociais, um vídeo em que se pedia que o presidente deixasse de ser reconhecido como chefe de estado.

Em comunicado, as Forças Armadas afirmam tratar-se de um "grupo reduzido" de militares da Guarda Nacional e acusam os militares do roubo de um lote de armas de guerra, durante a madrugada, e do sequestro de quatro militares.

A operação permitiu "recuperar armas roubadas e, neste momento, os indivíduos estão a prestar declarações aos serviços de informações e à justiça militar", afirma no comunicado o ministro da Defesa, general Vladimir Padrino.

"Somos soldados profissionais da Guarda Nacional, opositores deste regime, que repudiamos completamente, e precisamos do vosso apoio, saiam à rua", declarou no vídeo, divulgado nas redes sociais, um homem que se identificou como sargento Armando Figueroa, da Guarda Nacional.