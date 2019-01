Os protestos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fizeram pelo menos quatro mortos nas últimas horas. Segundo o Observatório Venezuelano de Conflituosidade Social (OVCS), uma das mortes, a de um jovem de 16 anos, teve lugar em Caracas, devido a "um ferimento por arma de fogo, durante uma manifestação" em Cátia.

As outras três mortes ocorreram no Estado venezuelano de Bolívar, a 600 quilómetros a sudeste de Caracas, durante protestos prévios às manifestações convocadas para esta quarta-feira. Na localidade de San Félix, neste Estado, a população incendiou uma estátua do antigo presidente Hugo Chávez (presidiu o país entre 1999 e 2013) da qual cortou o busto que foi pendurado na ponte da Av. Guayana.

Segundo o OVCS, os protestos contra o novo mandato do presidente Nicolás Maduro multiplicaram-se durante a última noite (madrugada de quarta-feira, em Lisboa), passando de 30 na noite de segunda-feira para 63, na noite de terça-feira, na grande Caracas (capital e os vizinhos Estados de Miranda e Arágua).

Milhares de venezuelanos estão a sair às ruas, esta quarta-feira, em protesto contra o governo de Nicolas Maduro, dias depois de uma revolta militar travada que acabou com 27 pessoas detidas.

A Venezuela está a atravessar a sua pior crise económica, e a inflação vai chegar aos 10.000.000% este ano, de acordo com a Reuters. Em 2017, os protestos contra Maduro levaram à morte de 125 pessoas. No país, faltam comida e medicamentos.



Com Lusa