Mães de soldados russos sem notícias. Ucrânia partilha vídeos de detidos

Os Serviços Secretos da Ucrânia têm divulgado no Telegram vários vídeos com soldados russos capturados, ao mesmo tempo que na Rússia, as famílias desesperam por notícias.







Russian Defence Ministry

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O jornal britânico The Guardian relata que uma organização não-governamental que pretende ajudar as famílias de soldados russos tem recebido várias chamadas e pedidos de informação. O Comité das Mães dos Soldados é contactado por pessoas que não sabem dos filhos, irmãos e maridos, que não têm qualquer informação sobre o envolvimento deles no conflito. "As famílias foram completamente deixadas no escuro. Não faziam ideia que ia acontecer uma operação militar especial", relata Svetlana Golub, do Comité. "Sei que a situação é mesmo má quando as famílias dizem que não conseguem contactar com os soldados."Nas redes sociais, também tem circulado vídeos de soldados que telefonam às suas mães depois de serem apanhados ou se renderem.Na quarta-feira, vários soldados de uma brigada russa renderam-se em Mykolaiv. Um dos soldados foi filmado a telefonar à mãe e o vídeo foi divulgado no Telegram pelo governador da região, Vilaliy Kim. Nas imagens, o soldado diz à mãe que está bem. Um ucraniano pega no telemóvel e diz: "Sabes o que faz o teu filho? Luta e mata os nossos civis." O soldado russo continua: "Mãe, eu sou um prisioneiro. E basicamente, mãe, vai ao registo militar e ao gabinete de alistamento e começa a juntar o Conselho de Mães dos Soldados para que possam tirar as nossas pessoas daqui, os que estão a lutar na Ucrânia", pede. O soldado ucraniano volta a falar, para dizer: "Não lhe vamos tocar porque sou meio russo e meio ucraniano."Noutras imagens, também de um soldado capturado em Mykolaiv, um soldado russo chora enquanto come e bebe chá depois de ser capturado pelos ucranianos. Quando a mãe aparece no ecrã, tenta não chorar. É dito à mãe que ele está bem, e o soldado russo manda um beijo à mãe.Também esta semana, uma fonte do Pentágono avançou que alguns soldados russos baixaram as armas sem lutar depois de enfrentar a defesa ucraniana, e que as tropas sabotaram os próprios veículos. A mesma fonte adianta que as tropas russas têm sido atingidas por falta de combustível e comida. abriu uma linha destinada às mães dos soldados , para que saibam informação sobre eles. No Telegram, os Serviços de Segurança da Ucrânia partilham vários vídeos de soldados russos capturados. "22, 21, 20, 19 ... Esta não é uma contagem decrescente, é a idade média dos invasores russos que se encontram agora cativos na Ucrânia", lê-se na legenda deste vídeo Noutro vídeo , é criticada a quantia paga aos soldados russos: €497 por mês.Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador ucraniano Sergiy Kyslytsya leu a que diz ser uma troca de mensagens entre um soldado russo e a mãe antes de ele morrer. "Disseram-nos que iam receber-nos bem. Chamam-nos fascistas, mãe. Isto é tão difícil."