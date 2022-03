O que aconteceu à coluna militar de 60 quilómetros de extensão perto de Kiev?

As imagens correram o mundo: uma coluna militar russa com 64 quilómetros a norte de Kiev, capital da Ucrânia, parecia preparar-se para atacar a cidade habitada por três milhões de pessoas. Porém, nos últimos três dias, não se tem movido. As explicações contrariam-se. Uma fonte militar norte-americana sugere que a coluna parece ter parado, mas por outro lado é colocada a hipótese de os 15 mil soldados que a compõem estarem só a reagrupar e à espera de meios logísticos para lançar o ataque.





Segundo o jornal The Guardian, não tem sido possível captar imagens de satélite recentes porque a Ucrânia se encontra coberta por nuvens, de acordo com a Maxar Technologies, responsável pelas fotografias. A empresa frisou ainda que a coluna, que se acredita guardar comida, combustíveis e artilharia pesada, não tem 64 quilómetros em linha contínua: alguns veículos encontram-se mais distantes uns dos outros.Fontes norte-americanas adiantam que as tropas russas ainda se encontram a 25 quilómetros de Kiev. A coluna fixou-se junto ao aeroporto de Hostomel, a norte da cidade.O jornal The New York Times sublinha os "poucos avanços discerníveis nos últimos três dias", com uma fonte militar do Reino Unido a atribuir os atrasos à resistência ucraniana e a problemas de mecânica. Já a BBC evoca outras teorias, como a da lama. Nesta altura do ano, é difícil avançar no terreno na Ucrânia, porque algumas partes do país vivem uma estação muito húmida conhecida como Rasputitsa, que em russo significa "estação das más estradas". Se aos carros gera dificuldades, para veículos militares mais pesados será pior. Além da lama, as falhas na comunicação via rádio também estão a causar problemas.Esta quinta-feira, o Pentágono confirmou ter criado uma linha de comunicações direta com o Ministério da Defesa russo para prevenir "erros de cálculo, incidentes militares e escalada" da invasão russa à Ucrânia. Está a funcionar desde 1 de março. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, frisou ainda que as forças russas parecem estar deliberadamente a reavaliar a situação.Os EUA acreditam que Moscovo aplicou 90% da sua força de 150 mil soldados destinada à invasão da Ucrânia dentro do país. 24 horas antes, estavam no terreno 84% dessas forças.