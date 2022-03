Mário Machado pede diminuição de medida de coação. Diz que quer ir combater na Ucrânia

Na sua rede privada Telegram, o neonazi está a recrutar pessoas para irem combater para a Ucrânia. A ser investigado por crimes de ódio, Machado pediu ao TIC para atenuar medidas de coação, que impossibilitam saída prolongada do País.

Mário Machado pediu esta semana ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) para serem atenuadas as medidas de coação a que está sujeito, porque alega querer ir combater para a Ucrânia. Atualmente sujeito a apresentações quinzenais periódicas às autoridades, no âmbito da investigação da Polícia Judiciária por suspeitas de crimes de ódio e incitamento à violência nas redes sociais, Machado enviou um requerimento a pedir para alterar as medidas de coação de apresentação quinzenal para Termo de Identidade e Residência (TIR).