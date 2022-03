Putin alega que 'operação militar' na Ucrânia está a correr de acordo com o planeado

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente russo defendeu esta quinta-feira na televisão russa que a "operação militar especial" na Ucrânia, a forma como é referida a guerra na Rússia, está a correr de acordo com os planos e que os soldados russos são heróis.





Tópicos Putin Rússia Ucrânia guerra televisão declarações

"Os soldados russos estão a agir corajosamente como verdadeiros heróis" e a "sacrificar as suas vidas". Os soldados mortos serão considerados heróis, acrescentou. Também se referiu aos ucranianos e russos como "um só povo". "Isto apesar de alguns dos habitantes da Ucrânia terem sido intimidados, e muitos enganados pela propaganda neonazi e nacionalista."Segundo Putin, é o dever dos russos ajudar as famílias dos soldados que morreram e prometeu-lhes compensações monetárias, bem como aos soldados feridos.Ao longo da sua intervenção, fez várias acusações aos soldados ucranianos sem apresentar provas. Alega que as forças ucranianas fizeram vários reféns, entre eles "milhares de cidadãos estrangeiros" e que os soldados russos criaram corredores humanitários para os civis fugirem, que foram bloqueados pelos "nacionalistas ucranianos".Adiantou também que as forças ucranianas estão a usar civis como escudos humanos.Segundo Putin, a Rússia está a lutar contra ameaças, como por exemplo de armas nucleares. O presidente russo prometeu "destruir a anti-Rússia" criada pelo Ocidente.