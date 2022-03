Forças russas estão a render-se e a sabotar veículos para não combaterem, diz Pentágono

Algumas unidades de forças militares russas estão a render-se devido à falta de comida e combustível, aliada à baixa moral dos soldados. Quem o diz é fonte oficial do Pentágono ao New York Times e BBC, que avança mesmo que algumas unidades estão a sabotar os próprios veículos para evitar combater.



Segundo a publicação norte-americana, algumas unidades russas terão baixado as armas sem combater. Ainda assim, cerca de 80% das tropas russas que rodeavam as fronteiras da Ucrânia estão agora dentro do país. O Pentágono considera que o moral é baixo nas fileiras russas, que não antecipavam uma resistência tão firme na invasão da Ucrânia.







Tanque russo na região de Donetsk Reuters





Com a resistência ucraniana, alguns militares russos terão mesmo furado os depósitos de combustível dos seus veículos de maneira a não participarem nos combates.A fonte no Pentágono indica que um número significativo das forças de Moscovo são jovens pouco preparados para o combate e refere que este factor pode ajudar a explicar o porquê das forças russas pouco terem avançado nos últimos dois dias, numa altura em que imagens mostram fileiras de mais de 60 quilómetros de militares russos. A mesma avança que a cidade portuária de Mariupol ainda não foi tomada, com os russos a controlarem apenas as cidades de Berdyansk e Melitopol.