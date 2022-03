Macron após chamada com Putin: 'Não disse nada que nos deixe descansados'

O presidente francês, Emmanuel Macron, saiu pessimista da chamada telefónica com Vladimir Putin esta quinta-feira. De acordo com fonte do Palácio do Eliseu citada por uma jornalista do The Economist: "Putin não disse nada que nos deixe descansados".



No Twitter, Sophie Pedder, a editora chefe da redação do jornal britânico em Paris relata que Putin terá explicado a Macron que o objetivo final da guerra é a "neutralização" da Ucrânia, não abrindo espaço para uma solução democrática ou humanitária.



De acordo com a agência Reuters, Macron disse ao presidente francês que este estava a cometer um "erro grosseiro" com a invasão da Ucrânia e que esta decisão vai ter custos elevados para Moscovo. "Está a mentir a si próprio. Isto terá custos elevadíssimos para o seu país. O seu país vai terminar isolado, enfraquecido e será alvo de sanções durante bastante tempo", disse Macron durante a chamada telefónica que terá durado cerca de hora e meia.







Thibault Camus/Pool via REUTERS

More detail on the above: according to the same Elysée source, Putin expressed his determination to take control of all of ; his term was its "neutralisation"; he conceded nothing on humanitarian or diplomatic grounds; his objective is total capitulation — Sophie Pedder (@PedderSophie) March 3, 2022



A chamada partiu de Moscovo em segundo a Reuters, Putin voltou a forçar a ideia de que pretende "desnazificar" o governo ucraniano.



O presidente da Federação Russa terá mesmo dito que irá atingir os seus objetivos com esta intervenção militar, seja por que via for, de acordo com o Kremlin, citado pela Reuters. No mesmo comunicado, o Kremlin acrescenta que enquanto Kiev não ceder, as exigências russas irão continuar a aumentar. "Vladimir Putin detalhou com clareza as condições fundamentais" para uma negociação com sucesso com os representantes ucranianos. "Ficou claro que o nosso principal objetivo é a desmilitarização e neutralização da Ucrânia de forma a que fique claro que nunca haverá uma ameaça à integridade da Rússia a partir daquele território", pode ler-se no comunicado. "Foi ainda sublinhado que a missão da operação militar vai ser cumprida de que forma for e que qualquer tentativa de ganhar tempo ao prolongar as negociações vai apenas resultar num aumento das exigências impostas a Kiev", refere.



Moscovo rejeita ainda estar a bombardear Kiev e diz que os relatos sobre o ataque à capital da Ucrânia não passam de "campanha de desinformação anti-Rússia".



Começou esta quinta-feira a segunda ronda de negociações entre Ucrânia e Rússia depois do início do conflito em solo ucraniano, há uma semana. O encontro está a decorrer na fronteira da Bielorrússia.